國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日舉行「數位中介服務法草案」說明會，與會學者專家對侵犯言論自由表達相當多的質疑。民進黨立委高嘉瑜今（19）日在臉書PO文貼出鄭南榕的照片，並指「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，引發許多網友擔心高嘉瑜的安危，更狠酸總統蔡英文現在是「朕難容」，引發討論。

NCC在6月底公開台灣第一份「數位中介服務法草案」，影響力將擴及全國民眾、網路平台、電信服務業者等，草案公布後引發討論。高嘉瑜也在臉書上表示，「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並拿出了北市議員王世堅說過的名言「over my dead body」，同時貼出民進黨於過去4月7日台灣言論自由日所做圖卡，為《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕照片，並寫下「守護台灣民主未來，接下來就是我們的事了」。比對如今NCC想推《數位中介服務法》，令人不勝唏噓。

此篇貼文一發出，許多網友灌爆留言表示「連立法院都還沒送進去，你又在那邊看風向發言了，能不能專業點針對法案內容提出建議，你是立委不是網紅欸」、「這次和黨的立場，又不同了？」、「錯了，妳再這樣下去，很快就不是民進黨員了喔」。

「核能流言終結者」創辦人黃士修則現身標註了蔡英文，猛酸：「嘉瑜罪大滔天，搞到百姓怨聲載道，請皇上立即下令拘捕嘉瑜及其同黨！」網友更是群情激憤直呼「朕難容」、「實在太有哏，還有朕知道了」。