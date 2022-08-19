對於NCC公告《數位中介服務法》草案，國民黨台北市議員徐巧芯認為，民進黨政府最近開始強推《數位中介服務法》，通過以後，黨不喜歡的內容，48小時內一律視為假消息，業者不刪除就是罰500萬，基本上就是網路言論審查。

徐巧芯披露，被「納管」的平台除了臉書、PTT、Dcard、巴哈姆特等公開社群平台以外，竟然連網路遊戲（聊天室）、line群組與私人對話都包含在其中。這代表不只言論自由被限縮，政府即將侵犯人民的隱私權。

徐巧芯舉例，若要討論「林智堅論文涉及抄襲」也會變假消息，因為民進黨並不認為他抄襲；網紅Bump調查發現台灣人從杜拜逃回來但外交部無作為，也會被視為假消息，因為外交部不承認。

徐巧芯直言，屆時政府的權力將擴大到人民、甚至政治人物，無法再質疑、批評政府任何事，我們的言論自由、個人隱私都將不在。

徐巧芯呼籲，反對數位中介服務法，反對政府設立 網路東廠！「必須要起身反對，否則就 沒有明天。」