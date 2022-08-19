國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案，影響範圍極大，對納管對象與行為定義模糊，倉促上路將使所有數位服務業者無所適從，更恐將面臨限縮網路言論自由之疑慮。前立委郭正亮質疑，如果是蔡英文、蘇貞昌不滿，誰敢拒絕？重罰可以到1000萬台幣，哪一個平台受得了？

前立委郭正亮19日在《新聞大白話》表示，現在對言論有爭議部分，就到法院提告，但《數位中介服務法》不是如此，而是由行政主關機關決定，而且立刻對平台重罰。

郭正亮引述草案內容，數位平台的範圍包括通信服務、網路購物、線上遊戲、雲端空間、論壇等所有網路平台，Google、微軟、Line、FB、Youtube、PTT、手遊全部都包括在內；另外，主管機關的行政機關是每一個機關都包括在內。

郭正亮質疑，如果是蔡英文、蘇貞昌不滿，誰敢拒絕？為何是由你們決定？決定的理由是「人性尊嚴之保障、國家安全或公共安全之維持」，「這都你自己的感覺」！重罰可以到1000萬台幣，哪一個平台受得了？所以PTT會緊張。FB、Youtube是海外平台，才懶得理。國內平台「你試試看」，罰1000萬就倒閉了，要怎麼做下去？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮還批民進黨立委林靜儀，林靜儀說只有害怕色情跟詐騙被調查的人才會反對《數位中介服務法》，「你是在講甚麼？還當立委？笑死人了！」「以後沈伯洋整天去抓中共同路人就好了，不是嗎？」

郭正亮強調，《數位中介服務法》的後果，去想一想陳吉仲敢對消基會講這種話，是不是認為消基會的言論要被刪除？陳吉仲如果一句話要求下架，每一個平台就都會趕快下架，不然1000萬就沒了！且主管機關不是NCC，是所有行政部門都有權力。