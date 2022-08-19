2018年九合一選後，作家洪博學撰文，暗指中天電視支付收看費換取小吃店只能看中天，如今被地院確認造謠，加重誹謗罪判罰款。可悲的是，以如此卑劣行徑製造假議題的後台，正是當今執政的民進黨政府。

4年前九合一選舉民進黨大敗，但選後不思檢討被「民意海嘯」吞噬的原因，卻認定是「紅媒」一面倒挺韓國瑜的結果。中天自此被貼上「紅媒」標籤，成為蔡政府除之而後快的對象。從2018年起中天違規紀錄暴增，NCC的目的不已昭然若揭了？關掉中天無疑是蔡政府最拙劣的代表作，連美國前總統川普都不敢關掉罵他最凶的CNN，台灣竟出現如此憾事，實令人感到不幸。

更糟的是，從洪博學文章被法院認證是帶風向的造謠言論可知，太多以「捏造的手段」不斷栽贓抹黑、汙衊、糟蹋中天的現象，甚至衍生更多議題指責整個「旺中集團」，其手法之卑劣、欺瞞社會大眾之多之廣，當初那些大肆渲染的綠媒、自媒體等，都應該向台灣人民道歉！

民主、自由，多少罪惡假汝之名而行！洪文被認證造謠更該讓人反思，中天有多少違規事實是NCC的欲加之罪？所謂對候選人公平報導，對中天的處分和其他電視台相較是否符合比例原則？是不是紅媒、有沒有中資贊助，不是早有「國安五法」伺候嗎？NCC不顧憲法保護言論自由的恣意妄為，不是政治操弄是什麼？

重點不在對洪博學2萬5000元的罰款，而是作為政府，怎能以栽贓、汙衊的手段惡意中傷一家電視台、甚至整個媒體集團！事實上，以捏造不實、栽贓汙衊、詐騙大眾為手段的民進黨政府，才是破壞台灣民主的罪人！