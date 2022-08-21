國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，但內容卻讓民眾與業者充滿憂慮，在「公共政策網路參與平臺」上更因懸殊過大，獲得「100％反對」的驚人數據。國民黨立委李貴敏砲轟，此法在全球民主國家都是絕無僅有的，根本是21世紀的網路戒嚴法。

李貴敏昨（20）日在臉書表示，《數位中介服務法》明目張膽規定，法院還沒同意就可以率然警示，這種審查人民言論的法規，在全球民主國家肯定是絕無僅有，只有在民進黨執政的台灣，對於箝制言論自由才這麼的先進，走在全世界前面。

「言論自由不該遭到限縮，這是我們守護民主制度的最基本原則！」李貴敏認為，行政單位該做的事不做，等到網紅提醒讓其他人免於受害，卻還因影響輿論或政府績效而要封殺他，完全是解決不了問題就解決提出問題的人，不准人民說真話。

李貴敏說，NCC打著民主旗幟反民主，撇掉程序正義的違憲亂紀惡行絕對不能輕易放行，呼籲NCC別再測風向，儘速懸崖勒馬。

而引發爭議後，NCC今日上午發表聲明，強調《數位中介法》草案僅為初版，蒐集的各項建議都會審慎考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事，與先前執意推動的態度大相逕庭。