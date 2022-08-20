《數位中介服務法》草案公布後，外界質疑箝制言論自由，引發軒然大波！國民黨立委江啟臣昨(19日)在臉書表示，自己的言論自由，自己救，如果我們想要繼續好好說話、自由自在地聊天談地、不假辭色的質疑政府，請到「數位中介服務法草案意見徵詢網址」表達反對，「讓蔡政府看到我們反對數位中介服務法，我們要完整的言論自由！」

江啟臣在臉書談到，數位中介服務法草案管制內容包山包海，近來陸續召開公聽會，與會者多次表達質疑甚至反對，想想過去國人被社維法散布謠言罪送辦，未來甚至可能在PTT、Dcard、巴哈姆特、LINE、臉書、Youtube上的貼文或發言，只要政府說你違法、說你散布謠言，都可能會被消失，直接讓你說不出口，請問我們的言論自由還在嗎？

江啟臣試想，未來若數位中介服務法依照現行內容通過，主管機關可能就可以直接認定是不當言論，要求平台業者加註警語、甚至是刪除下架，讓你講都無法講，一切國家說了算，這不就是對你我的言論進行管制、讓政府可以隻手遮天，這與極權國家有何不同？這還是我們引以為傲的民主自由嗎？

因此江啟臣表示，如果我們想要繼續好好說話、自由自在地聊天談地、不假辭色的質疑政府，請到數位中介服務法草案意見徵詢網址表達反對，讓蔡政府看到我們反對數位中介服務法，我們要完整的言論自由。