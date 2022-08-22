什麼都是機密？為國人詬病的疫苗採購爭議，衛福部竟將合約列為機密要封存30年，直到2051年2月25日才能解密，立委蔡正元21日在臉書PO出一圖，將衛福部前部長陳時中「疫苗採購合約」、總統蔡英文「政大人事檔案」、前總統陳水扁「國務機要費卷證」都列為絕對機密，他大酸：「都是『偷雞摸狗』的『絕對機密』！」

蔡正元21日在臉書PO出一圖並酸：「都是『偷雞摸狗』的『絕對機密』！」首先是陳時中將疫苗採購合約列為絕對機密封存30年，直到2051年2月25日才能解密；陳時中還說：「保密是常識，不只疫苗，很多藥物都有保密條款。」但蔡正元舉歐美多國都公開採購價格來打臉。

蔡英文的政大人事檔案也被教育部封存30年，直到2049年12月31日才能解密。對此，台大名譽教授賀德芬調閱政大人事檔案，被以「機密封存30年」拒絕，賀德芬要求撤銷列為機密的處分敗訴。

陳水扁則將國務機要費卷證，以總統身分將全案卷證資料補核定為絕對機密，2008年由時任總統馬英九註銷。陳水扁核定的絕對機密包括資助民運人士王丹、政府聘請卡西迪在美遊說，一度讓法院中斷審理，但蔡正元吐嘈：「這些都是公開資訊。」

網友表示：「2年後，全台灣人民一定要解密成功，不成功枉為有正義感的台灣人啊」、「只要再輪替就不用封存30年了！立馬真象大白」、「簡單的商業行為，竟搞得那麼複雜！」、「下架民進黨」、「見不得人的髒人髒事」、「國家機密法是如何規定的，公家單位可以隨便加密嗎？是否違反國家機密法，可以告嗎？」、「貪腐就怕被老百姓發現，所以要封存30年」、「唯有讓民進黨在野，才能讓所有真相大白」。