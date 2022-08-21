台灣自政黨輪替，蔡英文和民進黨執政6年多以來，怎麼動輒就是「機密」文件，怎麼不能公開？封鎖15年至30年，簡直不可思議。如果台灣是民主、法治國家，就不應該關閉台灣人民知的權利。

南韓新任總統尹錫悅非常重視韓國人民知的權利，他不僅放棄山明水秀、豪華裝飾的青瓦台「深宮」辦公，並且每天利用上班時間，先到記者室與國內外記者接觸，主動告知總統的行程，讓人民知道總統每日在為全體人民作什麼，真是心胸寬大，並且親政愛民。

蔡英文和文在寅很像。文在寅卸任前，為了保護自己，把見不得人的文件都移送「總統記錄館」封存，甚至，包括首爾行政地方法院已判決應該公開的夫人金正淑的製裝費。一般韓國人認為，金正淑愛漂亮和打扮，因此，陪同文在寅出國訪問時使用公帑訂製高貴服裝。因此，法官也要求近300套服飾費用公開。

新任檢察總長李沅石一上台，即指示目前調查文在寅弊案的各級檢察署積極「快馬加鞭」偵辦，該起訴就起訴，不要看總統的眼色。立即派人到總統記錄館搜索文在寅的「機密」文件。包括「廢核家園」的決定過程與最後敲定人是誰等。另外一項「資料」是有關海岸水產部公務員李大俊被北韓槍殺案。文在寅想封存，然而願與事不合。

檢察官不能亂來，要依法行事。南韓法律規定，總統記錄館的文件要依據1、國會議員3分之2通過；2、經過法院法官同意搜索。過去，檢察官偵辦前任總統盧武鉉、李明博及朴槿惠弊案時，也有至總統記錄館翻閱文件。這次，最大不同的是，由高等法院出具搜索票，證明「弊案證據確鑿」。文在寅要靠反對「民主黨」國會議員的「擋箭牌」，恐怕沒那麼容易了。

國人無法理解的是，在國際學術界正常應該公開的博士論文，蔡英文卻隱藏起來，不僅讓讀博士的學生無法引用，甚至，令人懷疑「根本沒有論文」或是「假博士」等，尊為中華民國總統名譽受傷不輕。問題是，蔡英文本人不在乎外界說什麼，實在不解其理由。是正常現象嗎？怪不得有人建議蔡英文去精神科醫師診病。

怎麼，陳時中也「有樣學樣」？疫苗採購是花了蔡英文口袋的錢，還是陳時中自己的私房錢？應該向台灣人民說清楚講明白。最近，連美國前總統川普也受到FBI的調查，將白宮機密文件自行帶走，藏在自己的佛羅里達州別墅。

台灣要民主，要更公開，這是政府對人民最起碼的義務。蔡英文總統自己的倫敦大學博士論文門，在各界輿論的「壓力下」，也許像文在寅下台前，自行封死，但是總統換人，執政黨也替換，自然法律會給人民一個公道。

據悉，文在寅夫婦知道檢察官的偵辦速度越來越逼近，兩人抱緊睡覺，只怕夜裡鬼來敲門。台灣也應該早日淘汰不誠實的政治人物。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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