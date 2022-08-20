衛福部將新冠肺炎疫苗採購合約列絕對機密，要封存30年才能解密引發爭議。國民黨立委江啟臣今表示，國家機密保護法規定，核定機密不是為了隱瞞違法或疏失、掩飾不名譽或拒絕應公開政府資訊，否則這就是違法核定，自始當然無效。

江啟臣也質疑，核定絕對機密權限專屬總統、行政院長或其授權部會首長，請問蔡總統、行政院長蘇貞昌疫苗採購列絕對機密是誰核定，或誰授權前衛福部長陳時中核定？不列為絕對機密會對國家安全或利益造成什麼非常重大損害？

江啟臣說，蔡總統2020年4月7日線上接見外賓時說，「這次疫情危機或一般狀態下，台灣政府都公開透明呈現事實，這就是人民有信心的原因」，現在新冠疫苗採購竟核定為絕對機密，封存30年不公開，這就是蔡總統說的公開透明？

江啟臣指出，國家機密保護法中所謂的「絕對機密」適用於洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項，但有「為隱瞞違法或行政疏失；為限制或妨礙事業之公平競爭；為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關（構）之不名譽行為；為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊」4種情況不得核定為國家機密。