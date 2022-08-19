新北市長侯友宜8日與行政院長蘇貞昌同台視察捷運汐東線規畫，原以中央會核定通過，最後卻落空，交通部18日指出，新北市尚未完成綜合規畫報告修正，因此無法核定。對此，新北市捷運局長李政安今（19）日在新北市議會接受質詢表示，新北只是配合中央指示，補正財務計畫；市議員白珮茹則質疑中央刻意卡汐東線，如要跟基隆捷運牽扯的話，汐東線可能下一個20年也沒著落。

白珮茹說，汐東線是汐東線、基隆捷運是基隆捷運，經費的分擔跟工程設計無關是兩回事，質疑中央刻意卡汐東線，認為汐東線與基隆捷運是不同案，中央應先優先核定汐東線動工。

李政安表示，汐東線與基隆捷運是兩個不同計畫，其中共站、共機廠經費部分2線共同負擔，新北在5月份提出的綜合規畫報告經費377億元，包含基隆跟汐東捷運混合的分攤費用，只是8月5日交通部才決定減少基隆捷運的分擔費用，把分攤規定跟我們說，大家有共識後，才把財務計畫修正後報給交通部。

李政安強調，汐東捷運工程界面，包括共站、共線、共系統都已規畫完成，總經費也確定是377億元，但基隆捷運綜合規劃跟環評都尚未提出，建議中央盡速核定才對得起汐止人20年的等待，「只要核定我們就能興建」。