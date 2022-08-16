國民黨預計17日正式提名侯友宜連任新北市長，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文今說，侯若有心要競選下任總統，就不要現在來欺騙新北市民，因為過去國民黨有這樣前科，讓新北市民受很嚴重的傷，如侯連做好做滿承諾書都不願意簽，當然讓人高度質疑，只是「在騙票」、欺騙新北市民感情。

何博文說，在這之前，侯友宜對於是否要競選連任，總是扭扭捏捏，前言不對後語，好像連任新北市長對他非常委屈、無奈，目前他還是說，尊重黨的安排，也沒有強調說要連任市長。

侯友宜昨至新北市議會進行年度施政報告，很多計畫都是跨年度要執行的，再加上外界對於他要競選下一屆總統的傳言非常多，包括他的好友、新北市議會議長蔣根煌，都公開講侯要競選國民黨下一屆提名的總統候選人，讓很多新北市民非常疑惑。

何博文想問侯友宜，到底要不要選2024總統，過去新北市在朱立倫當市長時，就曾過前科，在當時新北市最重要總預算審查時刻，朱就落跑去選總統，朱曾承諾做好做滿，最後卻棄新北市民不顧。

基於這樣的前科，何博文也質疑侯友宜，未來會不會落跑選總統，強調民進黨絕不雙重標準，在要求侯友宜市長做承諾做好做滿時，林佳龍也做出這樣的承諾，林拍胸脯保證、而且簽下白紙黑字，如當選新北市長，一定做好做滿，不會像侯友宜，坐這山望那山，這是政治人物對人民最基本的承諾。

對於國民黨新北市議員葉元之批，林佳龍從來不遵守承諾，曾24次說不選新北市長，最後也是打破承諾來選了，今卻簽署新北市長做好做滿的承諾書，他真的覺得很搞笑，覺得林打臉自己。

對此，何博文說，林佳龍針對這件事，白紙黑字進行承諾，過去在黨內初選過程中，在人選未定之前，當然黨內會有很多協調溝通過程，但當民進黨全黨一致都認為林佳龍是最適合的人選，他的承諾就是白紙黑字，坦坦蕩蕩公布於市民眼前。