民進黨新北市長參選人林佳龍今與新北市議員林銘仁在土城舉行「新北大翻新 議員逗陣拚」問政說明會，林佳龍再度炮打市府，批評社宅蓋不夠、育兒津貼不足、人口減少等議題，並譏諷新北市長侯友宜多次閃避簽署連任4年做好做滿承諾書。林佳龍喊話，選舉的人是公僕，簽署是給市民承諾，投給他一定會做好做滿，盼換人接力市政。

林佳龍先是宣揚交通部長任內政績，他說，環狀線東環線核定、林口交流道、汐東線、淡江大橋、淡北道路都是他去協調，交通部分發數億元前瞻經費給新北市， 施作地下停車場，幾乎將十幾年無法改變的東西改變，甚至推動北土城交流道增設4條匝道，讓地方交通更便利。

另外，林佳龍也轉頭批評指，市府去年開始就沒有要蓋社宅，只蓋6500戶，不到平均的三分之一，65歲以上裝假牙政策也遲遲不實施，落後桃園、基隆等地，侯友宜任內還將五股垃圾山產業趕走，導致多數業者沒生意，總人口跌破400萬人。

林佳龍承諾，未來4年要讓年輕人口進來，他會增加育兒津貼補助，經費不輸桃園，且年輕人在新北入籍符合一定條件，結婚後就可領取10萬元，作為成家基金，托育托老則由政府幫忙，他都有算過經費，希望獲得市民青睞。