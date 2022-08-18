民進黨新北市長參選人林佳龍昨（17日）晚間出席在三重勞工中心舉辦的造勢活動。林表示，選舉就是檢驗執政者的施政成果，在自己參選以來，發現新北市許多重大建設雖都有獲得中央大力補助，但建設進度卻十分緩慢，「城市升格了，市民生活卻沒有跟著升級。」

林佳龍指出，自己在交通部長任內多次為新北市改善交通問題，如建設行經三重的五泰輕軌、規劃大台北環狀捷運線等，讓市民生活更便利；他更表示，要向鄉親應徵「市長」這個職位，自己一樣會拿出百分百的心力，認真提出具體願景，來向市民報告「新北大翻新」的政見。

林佳龍承諾，未來若順利當選市長，一定從中央到地方聯手打拚，加速實現4大政策目標，「讓新北真正超越台北，感受到首都圈的生活格局！​」最後林更感謝同黨新北市議員彭佳芸贈送「馬到功成」匾額。

而今（18日）選舉正好倒數百日，林佳龍也預告今天晚上將繼續前往鶯歌與板橋宣講，並且歡迎各位市民朋友來與他相見歡。