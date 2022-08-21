衛福部將新冠肺炎疫苗採購相關決策、會議紀錄及採購金額列為「密件」封存30年，不但衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中為此辯護，民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔更說「如果不封存30年，那台灣以後就會買不到疫苗」；對此，國民黨台北市議員徐巧芯痛批趙怡翔「胡扯」，指綠營說法完全經不起細問，並問陳時中跟趙怡翔：「要不要30年以後再來選？」

徐巧芯今(21日)在臉書發文批：「趙怡翔又在胡扯，說如果不封存30年，那台灣以後就會買不到疫苗。這種情緒勒索可以騙的了斑斑，但騙不了多數人。其實他昨天在節目上就被我打臉，回去還依然故我，扯什麼『單價』？我們台灣連總價、購買劑量的結果都沒有公佈了，你在那邊瞎喊單價？還是你也認為除了單價以外的所有項目都應該公開出來？可是這些資訊一樣被列為封存30年欸，你以為你在幫陳時中，其實你又打了陳時中一巴掌啊！」

她指趙怡翔舉出比利時的例子，說該國當時公布以後怎樣又怎樣，但一細問馬上回答不出來：一、比利時後來有買不到疫苗嗎？二、日本/美國/台積電有買不到疫苗嗎？三、為何要封存到30年？我們買疫苗還要買30年？徐巧芯怒批：「民進黨就是全台灣最大的詐騙集團。想要管制網路言論，被民眾罵了，就扯國民黨跟民眾黨提的『反詐騙』跟『性私密保護』相關提案，跟NCC全面性讓主管機關管制言論一樣（根本不一樣）」。

徐巧芯叫陳時中、趙怡翔30年後再來選舉好了，「不明原因想要封存疫苗採購價格，就開始扯要公開透明的人都是居心叵測，害台灣買不到疫苗，用盡一切情緒勒索的力量，護航自己不可告人的秘密。30年以後才要公開？那陳時中要不要30年以後再來選市長？趙怡翔30年以後再來選議員？」

網友也酸：「台灣的疫苗贈送的比購買的多」、「他就是一本正經的胡說八道」、「在美國的場合裡遇過這位Vincent趙總共有三次，前兩次給人的態度感覺很高傲，可能覺得自己是皇上身邊的御用口譯特別了不起吧。第三次在某個餐會遇到就拼命跟我們自我介紹說自己是趙怡翔Vincent，要回台北選議員，希望有募款的機會（果然要選舉了立刻變親民這點很民進黨）」。