高雄市長陳其邁（前右）到左營眷村市集參觀金屬線狀塑形小物。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁21日下午到左營參加眷村設計生活節活動，對於民眾黨說的藍白合作、在野結合，陳其邁說，選舉是選舉，「我是現任市長，最重要的工作是推動市政，解決民眾的問題」，不能因為選舉延宕市政腳步，要實實在在做事情。

對於衛福部的疫苗採購，陳其邁說，所有的採購都要符合國際規範與政府的採購規定，要依法辦理。

至於數位中介服務法？陳其邁說，他從學生時代開始，支持捍衛言論自由的立場從沒改變過，在法案的審議上，要經過很多階段，包含徵詢意見、法案草擬與立法程序等，他當過立委，很清楚這些程序。在過程中，要與民眾及各方團體做溝通與協調，這是立法必經的程序。

對於柯文哲指台灣燈會的花費不只4.7億元，還有很多企業贊助，陳其邁說，今年二月台北市蔡副市長率團到高雄，也經過多場會議，高市府也提供意見，蔡也公開說高雄市燈會吸引1000萬人次以上，這是值得肯定與學習的。

陳其邁希望，城市之間的交流，對於不同活動與建設，都希望明年的台北市燈會能辦得比高雄市更好，這才是城市交流的目的。

此外，對於柯文哲指台灣燈會的預算問題，高雄市副市長史哲表示，高雄市政府在今年初的台灣燈會預算編列是4.7億元，台北市燈會的預算是5.9億元，分別都是經過高雄市議會與台北市議會通過。對於柯文哲提出的8億元，史哲不曉得其依據是什麼？如何解釋？史哲覺得這是胡扯，他說，胡扯的人要先道歉，才能舉手講下一題。