高虹安重申，財政許可下會續發敬老金，呼籲不要因選舉就惡意放大每件事。（高虹安提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選團隊發言人、市議員劉康彥20日表示，民眾黨市長參選人高虹安先前在地方說明會公開承諾「絕對不會砍敬老金」，也在臉書貼文「續發安老津貼」，但近日刪除該貼文，質疑高虹安欺騙長輩的選票，是「選前說一套、選後都砍掉」的政治騙術。

高虹安則是重申，財政許可下會續發敬老金，臉書刪文一事，主要是她拜訪百歲林老爺爺後，爺爺家人擔心老爺爺住居會不會被影響，所以私下聯繫希望移除當天臉書文，並不是對安老津貼和敬老政策反悔，她也要呼籲不要因選舉就惡意放大每件事。

劉康彥指出，民眾黨主席柯文哲堅決反對發放敬老金，甚至出現相關局處已編列相關預算，但柯文哲還是不願意背書的怪現象，民眾黨做為「一人式政黨」，奉柯文哲為圭臬，不發敬老金應該作為民眾黨全台灣縣市長與議員候選人的共同政見。

但高虹安不僅多次在基層說明會掛保證「絕對不會砍掉敬老金」，更特別安排探視長輩的公開行程，重申續發安老津貼的立場，讓人不禁想問信奉柯文哲財政管理的高虹安，會不會是「選前說一套，選後就砍掉」？只是為了騙長輩票？

劉康彥指出，高虹安曾在8月8日父親節當天，在個人的官方臉書貼文指會「續發安老津貼」，如今這篇臉書卻默默刪文、下架，「新竹找安」難道是「找不到貼文」？劉康彥質疑，高虹安如果還沒想清楚，或者還沒跟柯文哲溝通好，就請高虹安委員不要亂喊亂承諾，欺騙長輩。

他呼籲，高虹安委員作為1個負責任的參選人，面對質疑，請公開說明為什麼要刪文？另外，也請說明清楚是否繼續支持長輩福利，續發安老津貼、重陽敬老金？

高虹安則是表示，無論在先前地方政座談會，或是臉書相關政見po文，她都強調在財政紀律許可情況下，續發老人敬老津貼和重陽敬老金，財政紀律是每個地方政府都必須遵守的事，尤其是有舉債的情況下，或亂花錢情況，政府都要優先遵重財政紀律，審計部最新的相關預算審議報告，就有提到新竹市社會福利的財政紀律仍待改善。

她相信，北市都可以處理好財政，不要舉債等情況下發放，未來如當市長她會在財政許可情況下，續發安老金和重陽敬老津貼，無論如何不會貿然取消。

高虹安並強調，好的財政紀律調配安老政策，可以有更多預算分配在各項社會福利，也能刺激經濟發展，而不是像前市長林智堅、副市長沈慧虹，花12億修建棒球場，打兩場就不能用。

人民的錢要花在到刀口上，不貪汙、不亂花錢，自然有財源發放，新竹市目前65歲以上老人共6萬1000多人，未來老年化趨勢會再增加，每個參選人開選舉支票同時，也應該務實檢驗財政紀律和預算，能做到當然做，請長輩們放心。