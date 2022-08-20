高雄市原民會20日舉行那瑪夏區射耳祭活動，圖為部落長老教孩童射箭。（林瑞益攝）

高雄市原民會20日舉行那瑪夏區射耳祭活動，圖為部落長老率領族人舉行祈福儀式。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁20日再度走訪那瑪夏區，他與原鄉民眾同樂，觀賞布農族射耳祭表演，與民眾打成一片，他感謝民眾配合防疫政策。高雄市議員陳幸富感謝陳其邁支持原鄉建設，茂林、桃源與那瑪夏經費兩年來共增加 2億9800萬元新台幣。

在地議員陳幸富致詞時說，陳其邁很關心原鄉，他任內兩年來到那瑪夏3次，高市府在原鄉做了許多建設，包含巴布魯那橋已經通行、那次蘭吊橋拓寬案，以及代表會的興建大樓已經完成，祭場也將完工，陳其邁還對他說：「要人有人，要人給錢。」在陳其邁任內，茂林、桃源與那瑪夏經費共增加 2億9800萬元，感謝陳其邁與市府團隊。

陳其邁在致詞時半開玩笑地說，陳幸富把他要說的話都講完了。陳其邁表示，很高興到那瑪夏參加祭典，打獵回來要與親愛的家人、族人分享，「我們都是一家人」，感謝族人準備豐盛的大餐，以及布農族勇士辛苦打獵。

陳其邁還藉此宣傳敬老政策，他表示，對於照顧原鄉長輩，敬老金將於9月發放，從65歲降到55歲，搭公車、渡輪也都免費。他也感謝部落民眾配合防疫政策，他發現大家都有戴口罩，這很不簡單，大家一起做好防疫措施。

陳其邁還呼籲，開學在即，請大家盡快去打疫苗，在8至10月，新冠肺炎Omicron BA.5變異株可能會再盛行，他請大家不用擔心，衛生所會照顧好大家，請大家做好防疫措施。