距離2022年底九合一選舉倒數百日，國民黨市長參選人柯志恩積極走訪選舉行程，高雄市長陳其邁是否展開選戰規畫，對此，陳其邁驚呼時間過得很快，轉眼間就要選舉，他強調，對他而言，2年拚4年，跟時間賽跑，做好市政，全力推動建設，這是最重要的地方，對於提醒選舉到來，他會繼續努力。

高雄市長陳其邁今天上午訪視小港公托中心及育兒資源中心時，面對記者詢問選舉倒數百日，是否有進一步的選舉規畫，陳其邁一臉驚呼問：「選戰倒數幾天？」記者回答100天，陳其邁：「真的喔、這麼快」！

陳其邁表示，轉眼間就到達要選舉，這2年拚4年一直很努力，除了防疫過程面臨挑戰，市府全力團結防疫，克服困難，在產業轉型增加就業，一方面也希望能夠照顧市民的生活，讓高雄成為宜居城市，一方面希望讓高雄能夠順利轉型為高科技的智慧城市。

陳其邁說，除了產業轉型外，最重要是市民能夠在生活或整個城市的建設都能夠同步加強，所以一方面推動社會住宅，今年年底在短時間7000戶在年底就會動工，二方面市府也在整個相關托育及幼教、社區日照中心，都希望能讓人民生活負擔減低，生活得到最好的照顧。

陳其邁強調，很快時間，2年馬上就到，對他來說，2年拚4年，跟時間賽跑，做好市政，全力推動建設，這是最重要的地方，選舉，謝謝提醒，他會繼續的努力。