高雄市長陳其邁訪視阿蓮區崙港社區，表示即使是阿蓮偏鄉的一個農村裡面，大家其實可以看到這種非常活潑，台灣的這個高雄文創的力量。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁訪視阿蓮區崙港社區，表示即使是阿蓮偏鄉的一個農村裡面，大家其實可以看到這種非常活潑，台灣的這個高雄文創的力量。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁訪視阿蓮區崙港社區，表示即使是阿蓮偏鄉的一個農村裡面，大家其實可以看到這種非常活潑，台灣的這個高雄文創的力量。(林雅惠攝)

國民黨高雄市長參選人柯志恩被高雄市長陳其邁批不懂文創，柯志恩表示，市長還未完整聽她陳述就急反駁，希望市長了解她內容後再回應，陳其邁今天下午到訪視阿蓮區農村再生崙港社區時受訪表示，台灣IP的魅力在這次文博已經充分的展現，文博在今天結束後，即將登場的是台灣設計展，請大家拭目以待。

陳其邁說，台灣文創的力量，不管是我們最好的、或是在港灣區、或在偏鄉農村，台灣的文創、台灣IP的力量，都在每一個地方各個角落都有非常感人的故事，所以這也是為什麼他認為高雄迷人的原因，台灣IP的魅力，事實上在這次的文博已充分的展現。

陳其邁表示，文博在今天結束後，即將登場的是台灣設計展，大家拭目以待，會有更多的台灣IP及淵源不斷的文創的魅力，來感動很多的台灣人，因此也期待有更多的台灣設計展，精彩的演出，或是精彩的綻放美麗花朵，能夠吸引更多的人來到高雄，他也非常有信心，大家拭目以待，多走走多看看，相信就會知道高雄是一個非常令人感動的城市。

陳其邁表示，今天訪視的崙港社區菜園，這是結合了青年返鄉，然後有非常具有魅力的文創力量導入，來協助整個農村的再生，像在阿蓮崙港社區，阿蓮過去養鴨的很多，後來因為整個產業變遷，後來到阿蓮這裡也有很多養虱目魚的地方，但是像鴨掌，其實這個銷售的大宗還是以阿蓮為主。

陳其邁說，很多在地返鄉青年，還有今天看到的千歲團，大家結合社區的力量，然後把整個包括這些非常具有活潑的社區再生力量，讓整個社區翻新成為農村再生的典範，這也是獲得第19屆的建築景觀類的園冶獎，非常不簡單。

陳其邁也提到其衍生周邊的商品，還有在林百貨或在很多的電商平台都非常受到歡迎，所以這裡一些鴨肉加工品、次級的產業及虱目魚等等周邊的商品，都透過很多的電商平台，或者是直銷方式受到非常多市民的歡迎。

陳其邁說，即使是阿蓮偏鄉的一個農村裡面，大家其實可以看到這種非常活潑，台灣的這個高雄文創的力量，其實也在高雄各個角落裡面都有非常動人的故事正在發生，所以高雄市政府跟農委會不管是在農村再生計畫來協助農村的轉型，朝向一個農社企，也就是農業社會企業的轉型，讓農村的力量能夠源源不斷，也讓農村能夠永續發展。