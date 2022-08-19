2023台灣燈會在台北，燈會範圍串聯國父紀念館、松山文創園區、台北大巨蛋等，但大巨蛋迄今尚未拿到使用執照，北市議員徐弘庭質疑，北市府竟以市長專簽方式核定臨時使用，程序有重大瑕疵，根本是幫2023年市長埋了一顆未爆彈。北市府台北文化體育園區籌備副執行長陳世浩說，市府對於公共安全特別重視，需提出安全防護計畫。

徐弘庭19日在議會工務部門質詢指出，難道柯市府認為台北市副市長黃珊珊應該不會當選市長，才簽了2023年大巨蛋可以做臨時性使用，幫2023市長埋未爆彈？否則若柯文哲認為黃珊珊選得上應不會簽專簽。陳世浩強調，「我們是事務官，做事沒有政治考量」，2023燈會都是利用廣場公共區域，沒有進到建築物內部。

徐弘庭炮轟，觀傳局申請使用區域包括下沉式廣場及通道、避難層、電扶梯、電梯部分，但大巨蛋使用執照尚未拿到，竟可做臨時性的開放使用，若有狀況發生是現任市長負責，還是簽專簽的柯文哲負責？

他更質疑，根據市府會議結論是依照《建築法》99條第1項第6款開放使用，但大巨蛋並非法規所規範的紀念性建築物、地面下建築物、海港碼頭、車站等，僅從第6項「其他」類似前項建築物認定，根本很牽強不合理，程序有重大瑕疵，詢問在場官員究竟是誰主導，即使大巨蛋拿不到使照，還硬要做台灣燈會場地。

徐弘庭要求，大巨蛋沒有拿到使照，台灣燈會不得使用大巨蛋的場地，炮轟市長專簽有太大問題，這個先例一開，以後市長專簽什麼都能開，「市長是有多大的膽子？」最妙的是還要下一任市長扛。

陳世浩說明，主燈在國父紀念館、副燈在大巨蛋，可不可以使用大巨蛋，是共同研議結果，強調北市府對於公共安全特別重視，雖然會議結論是臨時提供使用，但仍附帶要求提出安全防護計畫、撤離、消防計畫等。