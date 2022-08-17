民進黨台北市長參選人陳時中今拋出大巨蛋「保證安全、體育優先、公布檔案」三項承諾，台北市長柯文哲今被問及對於處理大巨蛋案的分數，柯文哲自認沒有及格，59分以下，「我承認我沒有經驗做不好」，並批評陳時中搞不清楚狀況，認為陳時中所說的都已經做了。

陳重文請柯文哲針對大巨蛋處理打分數，柯文哲表示，大巨案處理得不好，還是沒有及格，59分以下，原因是沒有經驗，依法停工要想好停工配套措施，「我承認我沒有經驗做不好」。

陳重文詢問，有沒有覺得一時衝動，覺得大巨蛋大弊案，柯文哲指出，「它一定是有問題」北市府也是依法行政。陳重文指出，柯文哲當啄木鳥將蛀蟲挑出來，發現原來還有一隻更大的蟲是中央，柯文哲啄不掉？柯文哲回說，「不是啦，後來發現那樹已經空掉了」。

陳重文播放陳時中大巨案的宣傳影片，「奇怪，他講的每一樣我們都做到了，安全也是重作」，至於公開透明有大巨蛋網站，會議紀錄都在上面，陳時中講的早就做過了，陳根本搞不清楚狀況。

柯文哲說，目前防火避難性能審查還卡著，陳重文指出，柯文哲卸任市長後才會審過，柯文哲在的時候中央的缺失愈來愈多，柯文哲只要不當市長，只要是民進黨參選人當市長缺失就愈來愈少。

陳重文要求柯文哲承諾大巨蛋審查消防安全、逃生安全可以保障人民看球賽、逛街安全，柯文哲說，「台北市如果有審查過，我想有一定的水準，安全度是可靠的」，到現在為止他的做的都經的起考驗。

柯文哲批評陳時中很奇怪，講的都是人家做的，安全有去檢查，體育優先是沒問題，只是百分比多少，契約沒有訂要講清楚，檔案都已經公開了，陳時中最好公布內政部的檔案，柯並說打棒球沒問題，也可以打職棒、辦國際賽。