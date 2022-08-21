高雄市三民區力行路與中仁街口時常有慈善團體發放愛心便當，有不少街友前來領便當。日前下午街友48歲苗姓男子與61歲張姓男子排隊領便當號碼牌時，因插隊問題引發爭執，張男懷恨在心離去。當晚2人領便當時狹路相逢，又發生爭執，張男一時情緒失控，拿起甩棍打傷苗男後逃逸。警方獲報後，事發3小時通知張男到案說明，訊後依傷害罪移送高雄地檢署偵辦。

三民第一分局三民派出所於20日下午7時許，接獲民眾報案，稱力行路與中仁街口有人排隊領便當時打架受傷，員警立即趕抵現場時，發現僅剩苗男在現場，坐在椅子上扶著頭，頭部有些許擦傷流血。

據了解，張男當日下午3時到該地要領取號碼牌時，插隊讓後方苗男心生不滿，雙方隨即起了口角衝突。張男當時懷恨在心，領完號碼牌後便忿忿離去。直到晚間，張男領便當時又看見苗男，雙方又發生爭執，張男情緒失控下拿起甩棍朝苗男頭部狠K，造成苗男頭部受傷倒地，張男見狀立即騎著機車逃離現場。

警消立即到場後，將苗男初步包紮送醫治療，所幸無大礙。而警方循線調閱監視器，以車追人鎖定張男，於案發三小時內通知到案說明。張男辯稱，因爭執後心生不滿，兩人爆發肢體衝突，才會拿起路邊撿到的甩棍反擊。警方訊後將張男依傷害罪移送法辦。