南投市61歲張姓移工仲介，9日被姊姊發現雙手和頸部遭鐵絲綑綁纏繞，口中塞衣物還滲出血跡，身上值錢金飾、現金都被洗劫一空，檢警獲報後前往現場，南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，張姓死者已經完成相驗，身上多處外傷，將進一步解剖以釐清死因。

張姓男子被發現倒臥在住處客廳地板上，雙手和頸部都被電線綑綁纏繞，口中塞衣物還滲出血跡，且遍體鱗傷，疑遭凌虐致死;據了解，張男擔任外籍移工仲介，擅長越南語，經常載移工來來去去，有時會提供房間讓移工入住，而且收入豐渥，曾向鄰居炫耀表示每月可賺60萬元，收入優渥，不排除是因為財務糾紛引來殺機。

而法醫高大成也推測，張男的死亡時間大約是在清晨5時許，認為犯嫌絕對有2人以上，才能將張男制伏、綑綁，畢竟，張男不可能乖乖的接受犯嫌綁起來，然而，犯嫌沒有用繩子，而是選鐵絲，疑似是粗工所為，至於大面積的瘀青應該是被鈍器打傷，不排除和張男相識，且有財務糾紛的外籍移工。

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，張姓死者被家屬發現陳屍南投房屋住處，檢方獲報後隨即指派檢察官前往相驗，發現張姓死者頭部手部均有外傷，不過死亡原因還有待解剖來釐清死因，至於時間為何目前已經進入排程，以盡快釐清死因。

張男家屬也說，他平常都戴金項鍊，也會攜帶大筆現金，但案發後張男身上及住處的金飾、現金都不翼而飛；不過張男死亡處所附近沒有相關關鍵監視器，因此增加警方辦案難度，南投警分局副分局長李政昌則表示，目前將朝著與財務有關方向調查釐清。