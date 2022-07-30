台中市潭子區滷味攤槍擊案，警方經多日大規模搜山，29日在太平山區發現一具屍體，經比對衣著、疑似為兇嫌手林沛，但檢警今天下午相驗後，因死者臉部腐爛嚴重，已無法辨認出長相，將採集檢體進行DNA比對，另死者頭部有傷，下周也將解剖釐清是否為槍傷。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢警下午相驗屍體後，確認死者頭部有創傷，但到底是槍傷還是其他原因造成？下周將進行解剖確認；此外，死者面目嚴重腐爛、已無法辨識，雖警方昨已採集指紋進行比對，但相驗時仍採集檢體將比對DNA。