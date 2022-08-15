張嫌誘捕3隻台灣畫眉。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

白姓員警聽見台灣畫眉特有的叫聲，進而追查到張嫌盜採牛樟。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

保七總隊第五大隊白姓偵查佐平時熱愛賞鳥，今年7月路過苗栗縣大湖鄉一處住宅，聽見騎樓鳥籠傳出叫聲，疑似是2級保育鳥類「台灣畫眉」叫聲，因此向苗栗地方法院聲請搜索票，並會同大湖警分局、新竹林區管理處、苗栗縣政府農業處等單位前往營救，結果不只救出被關住的保育鳥類，還發現張姓屋主是山老鼠，現場查扣211公斤貴重牛樟，全案依違法野生動物保育法、森林法移送。

白姓警員當時聽聞台灣畫眉獨特叫聲後，小心靠近求證，發現確實是台灣畫眉並拍照蒐證，經屏東科技大學專家鑑定確認後，請示檢察官後獲核發搜索票，警方8月初到張男家中搜索，結果警方除了發現3隻被關的台灣畫眉，還在張男住處發現大批牛樟。

張男被逮時供稱，因為覺得台灣畫眉叫聲好聽，才會誘捕牠們，至於牛樟則是因為先前至新竹縣山區打工除草時，聞到牛樟的香氣，才會偷偷搬回家。

保七總隊第五大隊強調，台灣畫眉是臺灣特有的珍稀保育類野生動物，濫捕行為已觸法，而張男偷搬運牛樟竊取珍貴林木更無法寬貸，全案依違法野生動物保育法、森林法，將張嫌移送。