不少男警感動直說，「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個」的理論在新營分局根本不成立。（警方提供／張毓翎台南傳真）

歡慶父親節，台南市政府警察局新營分局長斯儀仙8日親自率女警下廚，為「警察爸爸們」烹煮養生又美味的愛心便當，讓不少男警感動直說，「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個」的理論在新營分局根本不成立，因為今年父親節是他們最風光的一次。

今日一早，斯儀仙率領分局女性同仁到慈濟愛心廚房，與慈濟師姐們一起準備150個五行蔬食餐盒、仙草冰和水果，再貼上分局製作專屬員警個人的愛88祝福小卡，隨即由斯儀仙與新營警友辦事處主任許敘超將愛心餐盒、向日葵花束等禮物送到第一線同仁手中。

收到愛心便當的員警說，網路流傳「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個」，這句話套用在新營分局，根本不成立，因為在女性分局長的帶領下，男警更受到重視，特別是今年的父親節，能享受分局長及女警們親手烹調的「五行蔬食餐盒」，十足幸福。

剛升格當「二寶」爸的中山路派出所所長吳建華說，從分局長手中接下這份祝福，除了開心，其實更多是對家人的抱歉，不論是歡樂的時刻或是家人需要的時候，常因執勤而成為缺席的爸爸，他回家要將這朵向日葵，轉送給太太，謝謝太太的體諒與支持，讓他無後顧之憂，當一個稱職的「人民保母」。