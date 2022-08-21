民進黨台北市長參選人陳時中下午在環南市長自治會長林勝東、在地立委林昶佐與議員陪同下赴環南市場法會祈福。（黃婉婷攝）

陳時中強調，自己和林勝東一直都很好，沒有尷尬。（黃婉婷攝）

台北市長藍綠白參選人21日相繼參加環南市場普渡法會，上午台北市副市長黃珊珊搶先抵達，下午換民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安先後到場祈福，頗有尬場意味。由於環南市場自治會長林勝東曾為疫情開嗆中央和在地立委林昶佐，這次因普渡合體林、陳，他強調「一點都沒有尷尬」，陳時中則說「我們從頭到尾都很好。」

陳時中下午在林勝東、林昶佐與議員陪同下赴環南市場法會祈福，談到上次來環南還是疫情指揮官，如今轉身成為台北市長參選人，他表示，自己關心萬華和環南市場的初衷沒變，但之前是來視察疫情，現在則以候選人身份祈求國泰民安，祝福攤商們生意興隆並關心新市場興建進度，思考當選市長後如何協助店家，讓未來發展更好。

由於陳時中日前在多場地方見面會時高喊「心疼萬華」，陳指出，以前當指揮官是關心疫情，任何地方有發生疫情都會持續關心，但現在疫情已經過去，現在應著眼在疫後振興，想想如何與林勝東合作，讓市場越來越興旺，台灣越來越繁榮。

談及黃珊珊上午出席普渡法會被攤商大力稱讚，以及等等是否會和蔣萬安有聊天談話。陳說，林勝東態度相當持平，只要對市場有幫助的人都會稱讚，這是在地人心理，因為台灣人心胸關闊、不會記恨，他也說自己不知道蔣萬安要來，所以沒有心理準備，但如果碰到「應該會要他好好選舉」。

媒體追問，陳時中在萬華舉行見面會時，明明邀請林勝東最後卻缺席，是否意有所指，但林勝東回應「我有到場啊！」，只是廟口人太多擠不進去，至於未來會支持哪位候選人，他重申自己挺「會做事的人」，但當媒體問到蔣萬安會不會做事時，他則說「我不知道欸，他不是萬華區立委，我怎麼知道。」

民進黨台北市長參選人陳時中21日一早到士林市場拜票，了解市場營業情形與市民的需求，有攤商嗆他「人前人後要始終如一」。（鄧博仁攝）