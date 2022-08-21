衛福部將疫苗採購相關資料列為「密件」封存30年，國民黨台北市議員徐巧芯昨質疑，日本都公布了為何台灣不行，投入台北市長選戰的前衛福部長陳時中反嗆說台日公布的內容都一樣。她21日再發文批評，既然一樣為何不能公開告訴人民花多少錢來買疫苗、買多少劑及單劑價格，且不只日本有公開，美國和台灣民間企業都有。

面對疫苗資料封存爭議，陳時中今上午指出，議員批評要本於事實，縱使日本有公開相關資料，但全世界不是只有日本一個國家，且台日公布的資訊相同，記載著花多少錢、有多少劑疫苗等，是包含運費、冷鏈等總體開銷，過去也只有歐洲某國家曾公布，最後和藥廠打訴訟中。

對此，徐巧芯發文反酸，陳時中說台灣公布的內容跟日本一樣，那為什麼不能公開告訴人民，目前已經花費多少錢用於疫苗採購？已和廠商採買多少劑的疫苗？平均每劑價格為何？這些數字不是預算，而是截至目前已經花費的部分。

徐巧芯說，除日本外，美國簽訂輝瑞合約的時候也有對外公布是用35億美元（約新台幣977億元）來購買5億劑的疫苗，難道陳時中又要再說「世界不只有美國？」而陳時中口中的「歐洲某個國家」其實就是比利時，為何對方不敢說出國名，雖然當下輝瑞藥廠有表達不滿，但後來比利時有像陳時中說的一樣買不到疫苗嗎？

她質疑，民間企業在購買疫苗的時候，發佈的資訊更是清楚的把價格和廠商採購劑量列出，不像陳時中把所有資料打包混在一起。後來民間廠商也沒如陳時中說的「保證現在沒人買得到疫苗」，不僅順利完成了疫苗採購，到貨速度比陳時中買的還快。

她強調，自己所有的發言內容都是本於事實，且提出相關資料佐證，如果陳時中認為不實請提吿，不要又是只打嘴炮。