台北市副市長黃珊珊21日赴環南市場巡視後，特別贈送以自己為封面的最新一期雜誌給環南自治會的幹部，也應要求簽名。（鄭任南攝）

台北市副市長黃珊珊21日赴環南市場巡視後，特別贈送以自己為封面的最新一期雜誌給環南自治會的幹部，也應要求簽名。（鄭任南攝）

新冠肺炎疫苗採購價格和相關會議資料被衛福部核定為「密件」封存30年，國民黨台北市議員徐巧芯質疑日本早就公開。對此，台北市副市長黃珊珊21日受訪表示，日本和國內民間企業早就透露疫苗採購價格，北市府去年編28億買疫苗時也有向2家公司詢價，所以價錢早就不是機密，「只是將花多少錢告訴人民，這有這麼困難嗎？」

黃珊珊上午赴環南市場中元普渡後接受媒體聯訪，對於前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中反問「疫苗採購有哪些國家公開」，她表示，如徐巧芯所說，日本早在4月公開，民間團體也有透露採購價格，去年北市府會編28億買疫苗，也是和2家公司詢價後的結果，所以價錢已經不是機密。

黃珊珊強調，政府的預算當然要說清楚，就像北市府編列28億買疫苗，就該負責任地公布1劑單價是多少錢，「這有什麼好隱藏？這個是理由嗎？」保密條款可能適用在合約當事人之間，但這是國家的預算，這件事情怎麼可能是機密？

媒體追問，陳時中稱疫苗相關審料已在立法院、審計部報告過，黃珊珊反問，所以為什麼要說是機密，這些疫苗都已賣到全世界並打了幾千、幾億劑，大家都知道價錢，「只是將花多少錢告訴人民，這有這麼困難嗎？」