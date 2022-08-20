一名公車司機日前目睹一名男高中生上公車只投5元，假裝沒事走到後面讓他抓到，當場大喊要報警，沒想到這名高中生竟只來補了2塊錢，讓司機更生氣告訴他全票是20元。直呼不要以為公車司機只會開車感覺笨笨的，就把人當白痴耍。

這名公車司機昨天（19日）在臉書「爆怨公社」發文，指出一名男高中生上公車，車票只投了5元就往後走，他直接大喊「你投5元是要我報警嗎？」故意講給全車的人聽，於是高中生又回頭丟了兩個1元，態度非常不爽，但他也不甘示弱，不悅地表示「全票是20元喔！」

原PO表示，這名乘客是一位帶著滑板出去玩的男高中生，喊話真的不要當公車司機只是開車的而已，感覺笨笨的一樣就把他們當白痴耍！就算聽不出來投多少錢，箱子也是透明的用看的也知道，更放話若這名高中生仍不理會他，硬僥倖闖關，他真的會報警，讓警察把他帶去做筆錄。

對此，網友看完後紛紛大罵「教育真的失敗」、「打賞的心態」、「沒錢就溜滑板回家啊，蹭什麼公車」、「這麼小就知道偷雞摸狗，呵」、「這種心存僥倖的不用給機會，直接送警局」，還有人表示「這種的真的很要不得，如果身上錢不夠照實跟司機講臨時有困難，我想不論是司機或看到的乘客都會幫一下忙的。」