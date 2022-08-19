43歲高姓男子從事廢鐵買賣10多年，發現可透過遙控器操縱地磅讓秤重飆高，自2018年6月雇用不知情司機開曳引車載廢鐵賣給某回收業者多達23次，短短2個月詐財584萬餘元，食髓知味，再購買4台特工廢鐵，雇駕駛載去另家回收廠賣，事跡敗露趁隙逃逸，台中地院依詐欺取財罪判刑3年8月，其中的2年8月得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，高姓男子從事廢鐵交易10多年，發現預先裝在地磅主機的干擾接收器，在交易過磅時，將遙控器藏在褲袋可暗中遙控地磅電腦螢幕顯示器測出數值，藉以虛報廢鐵重量，賺取差價。

高男在2018年6月30日至8月24日，向下游業者收購特工鋼鐵或沖床等廢鐵，雇用不知情的葉姓駕駛將鋼鐵載運到中市清水區1家資源回收場交易多達23次，遙控地磅電腦螢幕顯示器測出的數字遠高於實際重量，藉此詐財得手584萬2324元。

高男並購買4台廢鐵，雇用葉姓駕駛在8月27日先後分4車次載去另一家回收場賣，高男故技重施被業者察覺有異，高男見事跡敗露趁隙逃逸，未取得當天差額16萬3039元。場方向警方報案。

高男對犯行坦承不諱，法官認為，該案事證明確，犯行堪已認定， 法官審酌他陳報的自首狀，內容多為自白，不適用減刑要件，依詐欺罪判3年8月，其中2年8月可易科罰金。