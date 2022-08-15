聯嘉(6288)今天召開法說會，公司指出，今年上半年接單狀況來看，第一季及第二季連破單季接單件數與金額新高，若缺料狀況緩解，全年營收成長可向20～30％目標前進。至於7月營收下滑，主要因暑休因素，8月會優於7月，9月、10月邁入車燈旺季，營收持續看升。

聯嘉今年第二季營收10.22億元，年增20.9％，營業損失0.37億元，稅後淨利0.01億元，每股盈餘0.01元。累計上半年營收19.5億元，年增6％，毛利率15％，低於去年同期21％，因密西根廠費用增加，量產時程延後，營業損失0.73億元，匯率收益達到0.7億元，稅後淨利0.12億元，年減51％，每股盈餘0.07元。

其中，6月營收跳升到近4億元，主要取得車用晶片進行量產，另外，第二季也是例行性客戶端新專案驗收請款的時間；至於毛利率偏低，因今年大環境逆風，2020年接單的匯率不佳，且受到IC缺料影響所致。

營收部分，7月逢暑休降至2.5億元，僅是短期情況，8月就會開始恢復。今年下半年若晶片荒舒緩，營收有望逐步增加，2023年仍須看國際情勢及新導入專案速度，如果順利，明年上下半年都有專案進入量產。

今年美國新車銷售不如預期，前5月新車銷售年減19％，前7月新車銷售801萬輛，年減幅降到17％，顯示車市有復甦跡象。聯嘉出貨美國今年有85.3萬輛，原本11.5輛新車，有一輛使用聯嘉產品，目前提升到10.5輛新車，顯示市占率持續提升。

聯嘉總部二期新建大樓主要為研發及生產中心，第三季已經取得使用執照，隨時因應訂單需求進駐新設備。美國密西根新廠最大產能8條生產線，產值可達25億元，預計第四季正式量產第一輛。