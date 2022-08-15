根據紐約聯準銀行15日最新報告顯示，紐約帝國州8月製造業指數由7月的11.1陡降至負31.3，寫下該指數史上第二大單月降幅紀錄，並遠遠遜於市場預期的5。最新數據跌破零意味著緊縮，反映工廠活動大幅下滑。

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兩年來首見緊縮 7月製造業PMI 驟降至47.8
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