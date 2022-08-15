紐約帝國州8月製造業指數陷入緊縮 23:452022/08/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據紐約聯準銀行15日最新報告顯示，紐約帝國州8月製造業指數由7月的11.1陡降至負31.3，寫下該指數史上第二大單月降幅紀錄，並遠遠遜於市場預期的5。最新數據跌破零意味著緊縮，反映工廠活動大幅下滑。 美國緊縮先進半導體技術出口管制 川普這習慣動作已違法 馬桶洩密畫面曝光 兩年來首見緊縮 7月製造業PMI 驟降至47.8 #紐約 #帝國 #製造業指數 #緊縮 #紐約聯準銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反趨勢 巴西創42年來最大通貨緊縮 09:252022/08/11 國際 美國汽油需求下降 國際油價大跌 07:182022/08/04 財經 非製造業漸漸美 NMI轉向擴張 上揚至56.7 04:102022/08/02 財經要聞 工商社論》評估大陸房地產斷供風暴與金融安全 04:102022/08/10 財經要聞 王思偉前進紐約 戴梵克雅寶自帶仙女光 19:052022/08/09 生活 澳洲升息 預警伴隨衰退風險 04:102022/08/03 全球財經 消費力緊縮 在華外企信心降低 04:102022/08/02 產業財經 科法斯：緊縮銀根壓力增加 東協六國經濟恐有下行風險 04:102022/08/02 金融．稅務 股價指數期貨贏家專欄－台指低檔有撐 中期反彈可期 04:102022/08/03 證券．權證 PMI轉緊縮 創單月最大跌幅 04:102022/08/02 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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