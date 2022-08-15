搶攻中秋宅家燒烤商機，「美福食集」於8月18日至9月15日推出《饗夯》中秋檔期活動。為了同時滿足嗜肉或海鮮兩派愛好者，今年推出兩款中秋燒肉禮盒皆以頂級海陸雙拼食材為組合，以美國極黑和牛、日本北海道生食級干貝L為主的「極炙饗宴五星組」售價6,888元，以美國特選安格斯牛、頂級藍鑽蝦為主的「深夜食堂海陸組」售價3,888元。

除此之外，為了讓炙肉者能一嚐世界究極美味，美福食集並推出嚴選多項烤物「任選兩盒千元有找」活動，例如：紐西蘭修清牛舌燒烤片兩盒優惠價990元、美國PRIME沙朗牛排300g兩包優惠價990元、西班牙頂級伊比利豬法式里肌排500g兩盒990元、智利生凍帝王蟹腳250g優惠價990元。超市內熟成室原料肉品早鳥優惠活動於8月18日同步開跑，於8月31日以前購買熟成室日本和牛原料肉，享有單筆消費滿22,000元，現折2,500元。同時，無論門市或線上購物另享消費滿額再送千元好禮優惠。三天中秋連假，全民瘋烤肉蓄勢待發，美福食集在今年中秋檔期，營業額預計成長3成左右。