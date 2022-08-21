民進黨台北市長參選人陳時中日前曾表態，「不要跪著進WHA」，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨執政時也曾用「中華台北」進入WHA，「難道陳時中也質疑總統蔡英文，也是跪著進WHA嗎？」

陳時中日前提到，「國民黨執政為什麼就能參加WHA？」然政黨輪替後，無論在公衛、醫療表現多亮眼，卻都無法參與大會，他直言，不真正面對現實、承認一個中國等條件，「膝蓋軟一點就進去了」。

對此，蔣萬安批評，民進黨執政時候也有進入WHA，而且是用「中華台北」，當初總統蔡英文也說中華台北沒有矮化，現在陳時中又說不能跪著進去，到底是什麼標準？

蔣萬安說，「難道陳時中認為蔡英文當初執政，也是跪著進WHA嗎？」中華民國外交處境是很艱困，必須要非常務實，而且要實質有益的參與國際活動、參與國際組織，第一線從事外交工作的人員很辛苦，不應該汙名化這些為外交努力的人員。