用數據說話卻被抹紅？針對台灣石斑魚被大陸禁止進口，消基會用行動檢驗全台石斑魚，表示都通過標準，並建議農委會以落實檢驗跟大陸力爭，卻被農委會主委陳吉仲抹紅為「中華人民共和國的消基會」；媒體人趙少康對此忍無可忍，怒批是「新麥卡錫主義復辟」，並呼籲全國消費者用選票教訓陳吉仲及民進黨。

趙少康今(21日)在臉書以「民進黨抹紅消基會」為標題發文寫道：「消基會檢驗石斑魚說都通過標準，這是用數據真正為台灣漁民說話，建議農委會以後落實檢驗，用檢驗跟大陸力爭，不要一來就罵大陸，這樣只是混淆情況，解決不了問題，這是就事論事，並沒有幫大陸講話。」

「陳吉仲聞過則怒，立刻膝蓋式的反擊消基會是中華人民共和國的消基會！他以為只要抹紅了消基會，消基會的建議、批評就都不怕了。這種行徑就像狗改不了吃屎，民進黨治國無能，只靠一招走天下，就是抹紅對手，凡是跟民進黨意見不同的，就是共產黨的同路人，這是台灣的新麥卡錫主義復辟！可憐！可怕！可恨！」

「以前國民黨執政，不論消基會怎麼批評，國民黨都虛心受教，從來不敢給消基會戴帽子，說消基會是民進黨的消基會，我跟消基會合作提出《消費者保護法》，國民黨也只能趕快跟著立法，哪敢罵消基會一句，跟全國的消費者對幹？民進黨好大的膽子，自以為天下無敵，敢跟全國的消費者為敵，支持消基會的朋友們，年底用選票好好的教訓陳吉仲、教訓民進黨！看他們還敢不敢！」

網友表示：「民進黨只有私利，完全沒有全民利益，要知道真相就是下架民進黨」、「塔綠斑只有輸，換人做換黨做，才有人民！才有真相！」、「農民需要的是實質的解決方案，不是怪東怪西政府就沒責任！不友善的對待別人，就必須有能力承擔對方反擊你的後果！」、「看看這完全執政無法無天的態度，真是令人憤怒！」、「發生問題了，才來事後檢驗，有誰相信？要用數據說話，表示要有一個經常性的檢驗機制，經常全面累積資料。陳吉仲是自知做不到吧？」