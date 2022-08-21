台灣民眾黨主席柯文哲21日在高雄率領黨內議員參選人掃街拜票，針對20日他提出高市府在燈會期間「飛個無人機就花8億」，遭市府回擊「鬼話連篇」，對此，柯文哲表示，國營事業是個大黑洞，希望市府可以公開相關帳目，國民黨高雄市長參選人柯志恩也認為市府應該公開帳務，才有辦法杜悠悠之眾口。

柯文哲表示，他們實際執政過所以知道很多「眉角」，他知道在帳面上高雄市府在燈會編列4.6億預算，但是交通部觀光局還有另編預算，況且還有最大黑洞國營事業，他認為不需要批評太多，高市府應該公開無人機的帳到底報了多少。

柯文哲強調，他最大的優點就是任何事情都公開透明，帳目資料也都敢公開，但在台灣其他地方很少人敢把帳目公開，就像近期在講疫苗資料必須封存30年，有實際執政過的人都知道，政府在簽約前可以保密，因為這涉及商業的攻防，所以原則上在簽約之前可以不公開，雙方簽約以後，除非涉及國家機密或其他重大理由，才會不公開契約內容。

柯文哲質疑，民進黨台北市長參選人陳時中擔任衛福部長期間買那麼多疫苗，簽約後價格、契約內容都不能公開，是有什麼見不得人的事？企業家郭台銘連疫苗還沒進貨就敢公開契約，為何政府卻是如此神秘？前幾天陳時中提及大巨蛋案要公開透明，但隔天講到他的疫苗就又變成國家機密？這不叫雙標，什麼叫雙標。

柯志恩也認為，燈會帳務數據應該要公開透明，政府應該向大家說明無人機到底花了多少經費，才有辦法杜悠悠之眾口，她知道燈會舉辦成功是由地方政府去打造，但是經費如何使用、分配或有無其他企業捐款等問題，政府應該將數據透明公開，這個口水戰才有辦法停止。

對此，高雄市副市長史哲回嗆，事實已經相當清楚，高雄舉辦台灣燈會市府編列4.7億元預算，而明年台灣燈會在台北則是編列5.9億元，數字已經擺在眼前，不明白柯文哲說的無人機花8億元依據為何？且他到現在也解釋不明，希望柯文哲針對胡扯這個錯誤訊息道歉。