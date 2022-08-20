中國海軍新一代戰艦密集入列

美國「戰略與預算評估中心」（CSBA）公開的新報告說，以中方海軍所握有的資源，到2030年時，可以部署多達5艘航母和10艘核動力飛彈潛艦。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）網報導，報告利用電腦輔助的「戰略選擇工具」（Strategic Choices Tool），完成了名為「中國抉擇」（China’s Choices）的軍事擴張報告。報告指出，解放軍擁有必要的資源，繼續在2020年代進行現代化。

到 2030年代初，解放軍將以高於通貨膨脹率 3% 的速度增長。報告主要作者比安奇（Jack Bianchi）說，由於北京不再公開設備、訓練，維修和人員成本數據，「戰略與預算評估中心」並未設法預測中方實際的國防預算，也沒要推算護衛艦或戰機的成本，而是要從更廣泛的戰略層面去檢視解放軍。

「戰略與預算評估中心」利用美軍在研發、採購，維修和配置特定武器系統的支出百分比，套用在解放軍上。而就中方海軍而言，這意味著他們會有更多護衛艦，飛彈快艇及柴電潛艦，用以進行區域防禦，並向台灣施壓。

此外，報告指出，中方為了在遠海投射軍力，會提供充分的資金，以在2030年代打造航母、巡洋艦、驅逐艦、藍水後勤運輸艦、戰略轟炸機，戰略運輸機和加油機。