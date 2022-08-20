國務院悄悄地讓國會辦公室知道，如果對將俄羅斯貼上支持恐怖主義的國家標籤可能會造成的不良影響。

據美國網媒《POLITICO》18日報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）7月時曾告訴過國務卿布林肯（Antony Blinken），如過他不把俄羅斯列為「恐怖主義黑名單」的話，那麼國會就會來代勞。從那時起，參議院一致通過了一項不具約束力（non-binding resolution）的決議，敦促布林肯這樣做，隨後兩黨眾議院議員，一連五重奏推出了一項法案，該法案將正式將該名稱貼上俄羅斯，直接規避掉了美國的高階外交官。

Speaker Pelosi says she's urging the State Department to label Russia a state sponsor of terrorism. https://t.co/2atGTHH8TO — Kyle Griffin (@kylegriffin1) July 22, 2022

迄今為止，美國官員還沒有公開表示支援或反對眾議院的措施，僅表示堅持最終決定權完全交由布林肯來決定，並指出，目前美國對俄羅斯實施的制裁和出口管制已經相當於該法案想要推動的內容。

但多名熟悉談話內容的消息人士告訴POLITICO NatSec Daily，最近幾天，國務院官員向國會辦公室轉達了他們在立法方面的嚴重問題。

他們說，國務院擔心將俄羅斯列入國家支援恐怖主義名單，將殃及允許穀物船離開烏克蘭港口的脆弱協議。過去為了促成這一項安排花了幾個月的時間，雖然運送糧食的船隻正慢慢開始離開黑海，並且稍微緩和了全球糧食危機，但如果美國這麼直接針對俄羅斯，也不能保證俄羅斯之後還會繼續兌現其承諾。

8月19日，懸掛葛摩聯盟(Comoros)的貨輪「Kubrosli Y」於重新開放糧食出口後的敖德薩海港。（路透社）

對此持相反意見的人則認爲，該立法並不會自動觸發俄羅斯制裁，擾亂糧食運輸計劃。他們接著表示，這雖然會讓私人企業十分害怕，但在與商業領域中，沒有什麼是不能緩解的，可以想象，美國財政部也可以做出調整來取悅企業界。

眾人擔心，如果沒有政府的明確支援，這個法案不會在眾議院外交事務委員會進行表決。即便是私下談論，目前也沒有給出任何措施，儘管目前已經休會，這項措施也不一定是裴洛西的首要任務，所以當國會在9月份恢復會議時，這件事情才可能會引起人們的關注。

裴洛西和聯邦眾議院外交事務委員會（U.S. House Foreign Affairs Committee）的代表至今還沒有就該立法請求發表任何評論。