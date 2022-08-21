國家通訊傳播委員會(NCC)推《數位中介服務法》草案，引來各界甚至包括綠營人士反彈。前立委孫大千今(21日)在《張雅婷辣晚報》節目中指出，民進黨試圖把日漸不佔優勢的網路平台掌控在手，但推《中介法》這最後一哩路踢到鐵板，讓年輕世代甚至親綠人士如律師呂秋遠等人都強烈反對，此舉恐將嚴重衝擊綠營年底選情。

孫大千表示，「民進黨開始害怕了！它發現這些網路平台是它沒有辦法掌控的，加上過去這段時間，它們做了很多事情觸怒了年輕世代，發現不管在PTT、Dcard，各式各樣的聊天討論群組裡，它們並沒有佔到優勢，因此它們就開始做另外一個盤算：我是不是要把這個漏網之魚網路平台，從我手上抓回來？重新把它放回我的五指山裡，讓電子媒體跟網路世界都只有一種顏色、一種聲音，我相信這就是《數位中介服務法》當初要立法最主要的緣由。」

「它就是想盡各種辦法，要實實在在掌控台灣所有的媒體跟輿論環境。」孫大千說，「但這在憲法邏輯或政治理論上，它等於是扼殺了第四權，它原本已經藉著NCC，把電子媒體完全掌握在手中了，這原本是不該發生的事情。還記得當年NCC立法的目的是什麼？當初NCC為什麼要變成獨立機關？就是不希望NCC受到政治力量的影響，不希望政黨的黑手伸進NCC。結果？民進黨哪在乎啊，它的手堂而皇之地伸進去，伸進司法體系，它什麼手都伸進去了！」

孫大千說，「所以它當然希望利用這次《中介法》，把原本它們沒有盤算到的，把網路平台收回來，藉此重新整頓數位平台、網路世界裡的言論。當然民進黨會用盡一切手段，達到最後完全掌控台灣的目的，可是在這最後一哩路裡頭，它踢到了鐵板！」

「我們只看幾個指標人物。」孫大千指出，「有幾個指標人物，在民進黨風雨飄搖的時候，他們都是不離不棄挺民進黨的。像那個呂秋遠律師，在過去很多民進黨發生重大爭議的時候，呂秋遠仍然是想辦法幫民進黨緩頰的；甚至今天的貼文，他還是在做某種程度的解釋，但是連他都挺不下去了，他都提醒民進黨說，這個是有違憲的可能。周玉蔻Coco姊，她今天也反彈了。」

孫大千強調，「在過去那麼多相關爭議事件裡，這些人要嘛就是不講話，要嘛就是幫民進黨緩頰。可是在過去這兩天裡，我們看到太多網路上的KOL，他們可能過去力挺民進黨，但這些輿論領袖一個一個站出來反對《中介法》。代表這個法如果民進黨真的打算強渡關山，恐怕難度會遠遠超過他們想像！因為它所扼殺掉的已經不是所謂在野陣營發言的權利了，它所扼殺掉的是每一個在網路平台上、習慣在網路平台上發言的年輕世代的發言權利了，所以這對年輕人來說，恐怕他們是難以接受的，民進黨一再踩年輕世代的紅線，說實話，今年年底的選舉對民進黨恐怕非常不利。」