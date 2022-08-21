國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案引發反彈，中華人權協會直言，國家通訊傳播委員會（NCC）之前不僅無視全民抗議，關閉電視台，現在更食髓知味，膽子越來越大，準備透過制定《數位中介服務法》來箝制象徵台灣價值的「全民言論自由」，遠比「文字獄」還要恐怖千萬倍，除了可憎更令人不恥，痛批譴責蔡政府戕害人權。

中華人權協會指出，由蔡英文領軍的民進黨政府，動不動就要搞「抄襲」，如今不但背棄民主價值，竟還好意思「抄襲」中國大陸2016年間所制定的《網路安全法》及《刑法》第286條之1，且青出於藍地推出2.0版的《數位中介服務法》，行為令人髮指。

中華人權協會表示，蔡政府就是想全面打壓、懲罰經「政府」認定的不當言論，打擊範圍不僅囊括各大網路平台，更無限上綱地擴及線上遊戲、雲端空間等虛擬世界，只要是台灣人，就一定會身陷於此管制言論的天羅地網，無法倖免。

中華人權協會說，《數位中介服務法》草案第3條直接載明，不當言論不需要由「法院」認定，只要行政院轄下的文化部、交通部、經濟部、法務部、教育部、農委會等機關，就有直接的認定權力。

中華人權協會痛批，更誇張的是該草案第5條對「不當言論」的定義，竟還包括「國家安全或國防等公共安全維持」，此與對岸的「公共秩序、社會公德、國家安全、榮譽和利益」等規定內容如出一轍，且一望即知，連比對的時間都可以省了。

中華人權協會強調，意指今天若言論令政府與蔡英文不開心，行政機關就可依現行草案第18條向法院聲請「資訊限制令」，因「不當言論」的認定權及解釋權都在行政機關，法院只淪為橡皮圖章，此時就視為平台業者已知悉「不當言論」的事實，必須將「不當言論」予以刪除，否則政府就可好好地處罰平台業者，此遠比「文字獄」還要恐怖千萬倍。

中華人權協會認為，若有數位言論被認定為「不當言論」，政府就可對數位平台加以控管，若平台方為了捍衛言論自由而堅不刪除言論，政府就可以處新臺幣百萬至千萬元的罰鍰，同時還可以透過電信手段阻斷業者的使用服務，簡直是無法無天！而能擬出如此「驚世駭俗」惡法的高能之士，到底是受過怎樣的思想洗禮，才能這樣「腦洞大開」。

中華人權協會直言，身為台灣第一個人權團體，本會深感時空錯亂，這個每天高喊民主人權的蔡政府，竟是個言行不一、破壞民主、踐踏人權的暗黑政權，其所作所為真的令人非常憤慨，呼籲蔡英文總統，切莫忘記單擔任總統前的主張、就職時的誓詞，以及全民的付託。