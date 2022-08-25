南韓偶像女團Twice出色唱跳和美貌紅遍世界各地，隊友間的絕佳默契粉絲有目共睹，26日她們將發行全新迷你專輯，日本成員SANA也在個人IG釋出預告概念照，畫面中，她的衣服沒有穿好，露出大片香肩和白嫩肌，辣到粉絲移不開眼睛。

SANA昨(24)天在個人IG公開多張美照，只見她手握粉色的電話筒，穿著青綠色罩衫外套，裡面是咖啡格紋胸衣，下身搭配同款激短裙，還特意採用中空設計，露出沒贅肉的纖腰。由於身上的罩衫沒穿好，意外滑落到手臂，結果讓一片少女肌被看光光；再把鏡頭拉近一看，模樣更顯得嫵媚、撩人。

Sana坐在森林裡時起霧，讓她的身姿更顯優美。(圖/Sana IG)

Sana拿起粉色電話聽筒，外套卻意外滑落。(圖/Sana IG)

不久前，Sana其實也上傳2張激似上衣滑落的美照，照片中，她以手扶住零死角的下巴，裡面只有一件全黑色胸衣，性感爆表，此外，手臂有著毛衣的針織袖套，由於戴到逼近脖子部位，乍看就像有件布料滑落般，加上照片調色溫暖柔媚，放大看後她的雙眼專注迷人，一張美人圖就此出世，女人味十足。

Twice隊員們美貌早就名不虛傳，如今成員們各自有IG帳戶，不時還會PO出乎預料的美圖，尤其SANA近來釋出預告概念照引起廣大迴響，紛紛對她喊道：「老婆老婆老婆」、「啊啊可愛的妳，看見妳我好高興」、「好想好想變成粉紅色的聽筒喔」、「妳是世界上最漂亮的人」、「非常羨慕那個電話」、「沒有SANA就沒有我們，愛妳」。