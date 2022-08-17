韓國女團TWICE在世界各地享有高知名度，其中來自台灣的成員周子瑜2019年曾獲全球百大最美臉孔第一名殊榮，近年在歌唱舞蹈方面也大幅進步，成為美貌和實力兼具的女偶像。一直以來屢傳子瑜遭公司冷落消息，終於在TWICE新專輯最新概念照看到子瑜罕見站中心位，有粉絲激動喊「等了7年啊」。

不久前TWICE宣布推出新專輯「BETWEEN 1&2」回歸，父親節釋出的預告影片，子瑜出現畫面不僅少還幾乎是小到看不清楚的狀態，讓人看了都忍不住替子瑜抱不平；而子瑜遭經紀公司JYP娛樂冷落的傳聞屢傳，之前也發生過子瑜被安排的位置直接被前方成員擋住，讓粉絲們超傻眼。

TWICE官方IG昨（16日）又發布新專輯最新概念照，宣告發行日在即，而海報中心位居然是來自台灣的成員子瑜，紮起頭髮看起來很俐落幹練，身上穿著馬甲款短裙，秀出她的招牌長腿，另外8名成員分別站在她兩側，細看發現子瑜意外地霸氣吸睛。

照片曝光後，底下湧入大票粉絲留言，其中看到許多人焦點都放在子瑜身上，驚呼「中心位是子瑜啊」、「我們子瑜終於站上中心位了，等了7年了啊」、「子瑜越來越漂亮了」、「子瑜不像忙內（年紀最小）稚氣小朋友了，可以了，可以站中心位了」。