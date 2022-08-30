藝人穆熙妍是各大綜藝節目邀約常客，經常透過社群網站分享日常，她透露日前在路邊見到一位母親氣到將年幼女兒丟在路邊，自己便騎車離開，目睹這幕的她感到相當誇張，直言：「生氣很正常，但不要賭氣，後悔就來不及了」。

穆熙妍發文表示日前走在路上時，見到路邊有對母女在吵架，未料母親一生氣竟直接騎摩托車走人，留下年僅10-12歲的女孩站在路邊狂哭，見到這幕的她當場傻眼，先是詢問小女孩：「妳還好嗎？妳媽媽會回來嗎？」只見她邊哭邊說：「應該會吧？」等了一陣子發現沒人回來找她，想說借手機讓小女孩聯繫母親卻遭拒，接著想說叫車送她回家，但小女孩則是邊哭邊說：「媽媽在生氣」，因此只能繼續站在旁邊陪她。

穆熙妍強調這位母親如此氣憤，勢必有很明確的理由，但大熱天把孩子丟在路邊，小孩身無分文又沒水沒錢，再怎麼生氣還是可以回家再說，雖然台灣很安全，但意外發生也是一瞬間的事，接著強調：「我明白為人父母不易，生氣很正常，但不要賭氣，後悔就來不及了。」

穆熙妍表示陪小女孩等到母親回來接她，雖然摩托車停得很遠但起碼回來了，原本想跟對方說些什麼仍作罷，畢竟該名母親當下最不想聽的就是別人在旁邊指手畫腳，事後回想起來，坦言整個過程讓她感到相當難受，對此，網友紛紛回應：「很多父母都是用情緒在處理事情」、「雖然管教小孩不要插手是最好的，但是這種情緒會讓小孩很沒安全感」。