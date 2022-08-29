龍千玉（中）與弟弟、妹妹及家人們，一起直播與粉絲聊天。（豪記唱片提供）

龍千玉私下熱愛運動，保持窈窕身材。（豪記唱片提供）

龍千玉日前在直播卸妝，分享日常保養祕方。（豪記唱片提供）

近年疫情爆發影響全球經濟，娛樂產業連帶受到重大打擊，讓許多藝人勇敢踏出舒適圈，開始斜槓經營副業。61歲龍千玉入行35年，出道以來每年至少推出1張專輯跟粉絲見面，已累積發行超過60張專輯，被喻為歌壇公務員，但疫情影響，海內、外商演邀約幾乎暫緩，她把時間留給自己、家人，今年順利展開人生事業第二春，推出籌備多時的保養品及保健食品品牌，粗估已砸上百萬。

出道至今，她外型保養得宜，朋友鼓吹她發展保養品、保健食品的事業，在10年前萌生創立自有品牌的想法，但當時工作繁忙，無心籌備，因此先作罷，把創業夢想默默藏心裡，直到2年多年前疫情蔓延，她與弟弟、妹妹等家人再度有了創立品牌計畫，因為創業要花很多時間來專研產品的成分、內容物等，她一開始壓力大到失眠，甚至出現「圓形禿」掉髮狀況。

品牌現在逐漸上軌道，她心情放鬆不少，落髮的地方也康復許多，坦言現階段仍有許多地方要學習，「如何將好的產品介紹分享給大家，是目前創業階段最困難的地方」。身為品牌CEO的她，日前拿到人生第1張名片，害羞說，「我不太會講話跟介紹產品，但CEO好像都要對外發言，我現在每周都會直播跟歌迷聊天」。

她近來還很用心經營臉書、IG、抖音及YouTube等平台，並認為演藝圈的生態一直在轉變，很開心能活到老、學到老，近期更開始學習剪影片、上字幕及搭配特效配音等，她笑說：「剪影片真的不簡單，但不斷的吸收新知識就不會有老人痴呆。」

她為了副業學習很多相關專業知識，直言過去幾乎不太吃保健食品，「我以前覺得從食物裡面萃取就夠了，後來才發現食物的補充根本不足，後來有開始吃保健食品覺得身體感受有變好」。她品牌「瑞漾」是以高齡83歲母親的名字為靈感，母親也是全家人的精神指標，她直誇母親的外型、皮膚保養的很好，同是品牌的最佳代言人，她時常邀約母親一起直播，分享保養皮膚、維持身材撇步，也呼籲大家日常作息要規律與保持正向的心情，「我們的身、心、靈都要一起提升，這是最重要。」

熱心公益的龍千玉，將出席「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，她表示，現在大環境不佳，特地向辛勞的志工們、醫護人員們致敬，希望能用溫暖歌聲療癒大眾的心，期待跟現場粉絲互動