蔡允潔（右）和老公Fraser開心分享腹中胎兒為女兒。（Playground婚禮婚紗攝影）

懷孕4個月的藝人蔡允潔與老公Fraser出席好友為他們舉辦的「寶寶性別派對」圈內好友楊晨熙、小優、賴薇如、謝金晶、葉欣眉、曾治豪、蘇心甯（Lala）、陳又禎（比熊）、泰坦Austin、童恩、卜星慧等出席祝福外，就連好鄰居，才剛舉辦完婚宴的楊昇達、若綺夫婦也到場獻上祝福表示：好鄰居就是要互相照應，若有需要，很願意幫忙他們照顧小孩；寶寶的性別也正式揭曉，小潔與老公Fraser也準備迎接小公主的到來。

揭曉是女生後，個性憨厚又老實的老公Fraser，還一度緊張口誤，「謝謝大家來參加我們的婚禮」，讓賓客笑翻全場，一直希望寶寶是男生的老公Fraser說，原本想說是男生，可以跟他一起打球、運動；小潔也說：「男生女生都好，一定會全心全意愛著我們的結晶。」賴薇如上台發表祝福提到，希望以後可以常常和小潔一起吃飯，然後聊聊媽媽經時，竟也讓全場賓客驚呼，以為有好消息，結果連忙解釋是以後、以後。好友葉欣眉則是說，摸小潔肚子時，有感覺被第三隻腳踢到，所以猜是男生；小優相當篤定小潔是懷男寶寶，還特別穿上藍色洋裝，也沒猜中。而楊晨熙、蘇心甯（Lala）則是以一襲粉色系造型性感出席，神準預測小潔懷的是女生。

小潔表示：「一路走來，要感謝紅心字會，從參與公益活動中，學習去愛人與被愛，因為接觸到許多弱勢家庭、小朋友、獨居長輩等，自己的心也變的更柔和、謙卑，學習如何成為好的妻子與先生經營婚姻、組成家庭，也即將要迎接小公主的到來，未來會帶著女兒一起去做公益。至於正式婚宴何時舉行，小潔也說，等女兒出生後，看我身材恢復的如何，從畢竟懷孕到現在，體重已經增加了12公斤；另外疫情的情況也是考量之一，希望大家都可以健康平安的來喝喜酒。」

這場「寶寶性別派對」選在星靚點花園飯店戶外的歐式風格純白唯美水晶教堂舉辦，因疫情緣故，尚未正式公開舉行婚禮的蔡允潔也在親友的見證下，體驗新人走紅毯，小潔夫妻倆還在現場頒發「小福星乾爹乾媽證書」感謝星靚點花園飯店、彩妝造型師 Ginger Make up ＆ Hair Artist 陳青靖提供孕婦禮服及整體造型，Kenny Yen Bespoke肯尼訂製提供西服、Playground Wedding美式婚禮攝影團隊提供動態錄影及平面攝影、禪云心養生會館、曜群生醫等的大力支持完成這場寶寶性別派對。