「我討厭中秋節，我討厭烤肉！」1名人妻發文控訴丈夫邀約一大票朋友到家中烤肉，每個朋友空手而來，離開時拍拍屁股走人，還有人會喝醉鬧事，讓她超崩潰，怒批「誰說中秋節一定要烤肉的」；而網友點出關鍵是「丈夫」，認為丈夫邀朋友來才是問題根源，要原PO要求丈夫自行收拾、負責。

該名人妻在臉書「匿名2公社」發文表示，日前烤肉她的丈夫帶了一票朋友到家中，每個朋友都攜家帶眷，甚至空手來烤，連個禮物都沒有，烤完後就「拍拍屁股走人」，留下現場讓她1人收拾，也有人在現場喝醉、吵架，讓她不勝其擾、大感不悅，發文怒批「誰說中秋節一定要烤肉的」。

1名人妻發文控訴丈夫邀約一大票朋友到家中烤肉，每個朋友空手而來，離開時拍拍屁股走人，還有人會喝醉鬧事，讓她大感崩潰，怒批「誰說中秋節一定要烤肉的」。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

該人妻因為烤肉時，丈夫總是帶一票朋友讓現場狀況百出，她受夠一切PO文嗆「有人跟我一樣討厭中秋節烤肉的嗎？」連續說了3次「我討厭中秋節，我討厭烤肉」；其他網友則留言表達同情，「妳該討厭的是妳老公，他才是問題的根源」、「是你老公白目，要是我叫他自己想辦法，叫人來什麼都沒帶」。

也有網友留言建議原PO「就不要準備東西，當天自己出門跟朋友烤，回到家就洗澡睡覺，一切老公會自己搞定」、「一人輪一次烤肉，下次去別人家，妳應該會快樂起來」、「跟妳先生講好阿，如果是這樣，當天妳要回娘家，他愛熱鬧，妳愛安靜」、「直接帶去燒肉店烤，不用麻煩，還算人頭各付各的」。