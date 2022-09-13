情侶交往難免會有到另一半家中拜訪的機會，但究竟該不該幫忙做家務？一直是許多人困擾的問題，日前一名女網友抱怨，中秋連假在男友家中被當成奴隸使喚，不僅要倒茶水、準備飯菜接待客人，甚至短短4天就剝了將近50顆柚子，讓她感到非常不受尊重。

原PO在校園論壇《zuvio》發文控訴，中秋假期時在男友家中度過，男友爸媽非常好客，逢年過節總有許多親朋好友拜訪，而這次她被請去幫忙，負責倒茶水、準備點心、飯菜以及飯後水果等，原PO無奈地說：「這些我都能忍，反正一年中就這幾天要忙」。

出乎意料的是，原PO發現男友爸媽使喚她做事毫不客氣，讓她覺得自己就像是奴隸一般，身為長子的男友只需要坐在客廳陪客人聊天，而原PO只能一人窩在廚房裡剝柚子招待客人，即使手指頭疼痛也不能停下，短短四天被要求剝了將近50顆柚子，讓她相當崩潰。

原PO委屈地說，期間曾接到媽媽打電話來祝賀她中秋節快樂，「我真的差點眼淚流出來，不敢說我在男友家當奴隸」，因為就連男友家烤肉時，她都只能「吐司吃到飽」，男友爸媽把肉全部拿來招待客人，僅分給原PO一塊肉。

文章曝光後，許多網友同情原PO的遭遇，紛紛留言，「建議分手！繼續下去也是嫁進去當奴隸，何必委屈自己」、「結婚後你只會被壓榨得更嚴重」、「不快分，過年想包餃子484」、「沒把你當寶對待，還要你做這些事」，不過也有網友建議，原PO應該先嘗試跟男友溝通，或許其中有什麼誤會。