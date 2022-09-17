女星蔡沐妍先前因評論小孩躺地的文章引發網路論戰，今（17日）半夜有感而發PO了一篇文，再次引發網友議論，她表示對中秋節互送月餅感到焦慮，尤其眾人還會將收到的禮盒PO網，因此得面臨第二次壓力，不禁感嘆：「天啊，這一切太苦了」。

蔡沐妍表示不認同「禮多人不怪」這句話，像是快中秋節時，大家就會互相送月餅，當下總會很焦慮怎麼辦，也衍生出許多疑慮，像是「該回送還是不回送」、「送什麼才不失禮」等，最後連不算太熟的朋友圈也在送，加上社群發達的世代，大家只要收到高級禮盒，就會PO上網分享，不免開始第二次壓力，不禁感嘆：「天啊，這一切太苦了」。

而在一番考量後，蔡沐妍強調因為接收自私自利的美國教育長大，最後決定誰都不送，畢竟只有這樣才能終止不健康的送禮壞習慣，由於這幾年都沒再回送禮，收到的禮盒也漸漸變少，讓她表示這種感覺蠻舒服的，畢竟四十歲後把自己生活過好，就要用掉大半力氣，實在沒餘力想要討好誰或在各圈子留下美名，接著強調：「比起逢年過節的大禮盒，去朋友家拜訪帶上一塊小蛋糕或飲料，其實都更具意義」。

蔡沐妍的一番言論讓網友大表贊同，紛紛留言：「我也都不送，收到還會很躁鬱，明明我不想吃」、「最恐怖是滿月禮明明不想送，卻被逼著送跟自己毫不熟的公司同事」、「還好疫情關係國小不能進校，見不到老師免送」、「有人吃不完的還往我家送，直接送過期的來 」。