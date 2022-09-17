長瀨昆妮從事日文教學與直播，2020返台後與連千毅簽約成為旗下助理，火辣F級身材和精緻臉蛋讓她成為眾人目光，稍早在instagram曬出慶祝用的蛋糕，上面還寫著「週年快樂」，疑似暗示自己與另一半正在慶祝紀念日，掀起網友討論。

長瀨昆妮在instagram曬出到餐廳用餐的照片，只見她穿著公主袖平口上衣，大露鎖骨及胸前雪白肌膚，一對傲人車頭燈幾乎要將上衣撐破，還擠出一條深邃事業線，火辣的魔鬼身材讓人看得血脈賁張，接著寫下：「我最近變重了，因為心裡多個你」及「我的願望很簡單，希望每晚不孤單」，還不忘附上愛心符號，加上桌上蛋糕還寫著「週年快樂」，讓人不禁好奇是否身邊早已經有了護花使者。

對此，網友紛紛留言狂撩：「你在我心中的份量只會更重」、「我心裡也有妮，甜蜜的負荷我可以」、「只有妮在我的心裡亂撞」、「我最近變瘦了，因為少了你走路快多了」、「我們每個人都破百了啊…原因也都是昆妮的關係」、「多重都抱的起來」、「難怪我也重了，心裡多個妮」。

直播天王連千毅日前驚傳涉嫌詐欺被捕，新北地檢署諭令20萬元交保，這也讓身為愛將的長瀨昆妮無端捲入風波，雖然沒針對此事發文，卻有不少酸民湧入她的粉專留言質問：「為什麼妳沒被抓？」不過她則是選擇低調不多做回應。